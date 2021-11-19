Лавров заявил, что Россия не станет закрывать глаза на провокации со стороны НАТО и ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны НАТО и Евросоюза, в том числе в «подыгрывании милитаристам на Украине». Об этом глава МИД РФ сказал на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым», — подчеркнул Лавров.

По его словам, вся воинственная риторика Украины не встречает какой-либо принципиальной оценки со стороны Запада. Лавров также отметил, что Москва готова к диалогу с западными странами.

Ранее глава военного ведомства США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи Киеву по наращиванию военного потенциала. Остин призвал Резникова поддержать реформы в области обороны и оборонной промышленности, а также пообещал помочь Украине во внедрении принципов и стандартов НАТО.