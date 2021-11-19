Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Петербурге сняли ролик ко Всемирному дню туалета с отсылкой к «Игре... 13:55
Группа депутатов Литвы призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине 13:52
На госзакупки лекарств в 2022 году выделили в 1,5 раза меньше... 13:47
Рабочие «АвтоВАЗа» вынуждены подрабатывать в такси из-за простоев 13:46
Полиция застрелила 17-летнего футболиста 13:41
Zivert подарит голос волчице в сиквеле «Зверопоя» 13:41
В Курганской епархии объяснили, зачем нужны листовки об опасности йоги 13:39
«Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге... 13:38
В Австрии с февраля 2022 года введут обязательную вакцинацию граждан 13:37
Литва признала необходимость переговоров Запада с Лукашенко 13:36

В Кремле напомнили, что НАТО обманывало Россию, обещая не идти на Восток

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие опасения есть у РФ касательно задачи, связанной с безопасностью на Западном направлении. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга.

«Путин напоминал достаточно недавнее прошлое, когда РФ обманули, России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, но обманули и НАТО пошло на Восток. Похожая ситуация сейчас, мы видим дрейф НАТО на Восток, видим провокационные действия — это вынуждает Россию отвечать, принимать меры по обеспечению интересов и безопасности», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, альтернативой будет создание системы безопасности.

Также Песков прокомментировал ситуацию с Украиной и возможностью вступления в НАТО.

«Украина — суверенное государство и в отличие от других стран мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств, но опять же повторение недавнего прошлого — это нежелательный и недопустимый сценарий», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Еще Песков ответил на вопрос, от кого российские дипломаты попытаются получить гарантии.

«От всех, кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на Европейском континенте», — заключил он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новую версию документа о приоритетах внешней политики РФ могут представить в начале 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть