В Кремле напомнили, что НАТО обманывало Россию, обещая не идти на Восток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие опасения есть у РФ касательно задачи, связанной с безопасностью на Западном направлении. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга.

«Путин напоминал достаточно недавнее прошлое, когда РФ обманули, России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, но обманули и НАТО пошло на Восток. Похожая ситуация сейчас, мы видим дрейф НАТО на Восток, видим провокационные действия — это вынуждает Россию отвечать, принимать меры по обеспечению интересов и безопасности», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, альтернативой будет создание системы безопасности.

Также Песков прокомментировал ситуацию с Украиной и возможностью вступления в НАТО.

«Украина — суверенное государство и в отличие от других стран мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств, но опять же повторение недавнего прошлого — это нежелательный и недопустимый сценарий», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Еще Песков ответил на вопрос, от кого российские дипломаты попытаются получить гарантии.

«От всех, кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на Европейском континенте», — заключил он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новую версию документа о приоритетах внешней политики РФ могут представить в начале 2022 года.