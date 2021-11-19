Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нобелевский лауреат обвинила соцсети в распространении «вируса лжи» 12:31
Супруги перепутали рейс и оказались в Греции вместо Испании 12:31
Школьнику из Якутии, просившего корову у Путина, ответили чиновники 12:29
Президент Казахстана рассказал подробности о возможном строительстве АЭС 12:28
В Совфеде предложили ужесточить наказание за пытки заключенных 12:28
Эксперт Мураховский: Россия размажет новые ЗРК Польши «тонким слоем по польской... 12:25
Умер звездный фотограф и режиссер клипов Дэвида Боуи Мик Рок 12:19
Останки редкого беззубого динозавра найдены в Бразилии 12:16
Ургант и Хрусталев высмеяли признание Рашкина в убийстве лося 12:15
Германия стала лидером по числу смертей на дорогах 12:12

Президент Болгарии назвал Крым русским

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии. Выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства, он также назвал Крым русским, пишет издание Web Cafe.

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — объявил Радев.

Отвечая на уточняющий вопрос на крымскую тему, болгарский лидер ответил: «в настоящий момент Крым русский». По его словам, во внешней политике Болгарии необходим прагматизм.

«Санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы. Россия — важнейший фактор в борьбе с терроризмом, и этого также нельзя забывать», — подчеркнул Радев.

Ранее в США назвали условие, способное помочь Украине «вернуть» Крым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть