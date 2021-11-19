Президент Болгарии назвал Крым русским

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии. Выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства, он также назвал Крым русским, пишет издание Web Cafe.

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — объявил Радев.

Отвечая на уточняющий вопрос на крымскую тему, болгарский лидер ответил: «в настоящий момент Крым русский». По его словам, во внешней политике Болгарии необходим прагматизм.

«Санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы. Россия — важнейший фактор в борьбе с терроризмом, и этого также нельзя забывать», — подчеркнул Радев.

Ранее в США назвали условие, способное помочь Украине «вернуть» Крым.