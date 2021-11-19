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Украина направит $640 млн на укрепление границы с Россией и Белоруссией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Глава украинского МВД Денис Монастырский попросил у Верховной рады 17 млрд гривен (около $640 млн) на инженерное оборудование границ Украины с Россией и Белоруссией, сообщают vesti.ua.

По его словам, «новая» украинская граница должна выглядеть «интеллектуально».

Это должна быть не просто бетонная стена с вышками, а система заграждений с колючей проволокой, забором, вышками, сигнализацией, беспилотными летальными аппаратами и круглосуточным видеонаблюдением, полагает глава МВД Украины.

Модернизация границы, по мнению Монастырского, позволит пресечь нелегальную миграцию на территорию Украины.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Ранее стало известно, что ЕС создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Остальным пяти тысячам мигрантов власти Белоруссии помогут вернуться на родину. Такие шаги договорились предпринимать для решения кризиса на границе и. о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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