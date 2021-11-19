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Климкин считает, что Киев находится в одном шаге от потери Донбасса

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев находится в одном шаге от потери Донбасса, сообщает телеканал «1+1».

«Мы в очень опасной ситуации <...> Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот «Минск» не работает. Он не будет работать, поскольку Путин готов идти дальше», — считает Климкин.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация гораздо более напряженная, чем весной 2021 года, когда также сообщалось, что российские подразделения якобы находятся на границе с Украиной.

«Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют», — резюмировал Климкин.

Ранее глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили усиление украинских вооруженных сил.

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