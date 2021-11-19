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Министр аграрной политики Украины едва не расплакался на пресс-конференции

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко едва не расплакался на пресс-конференции МВД Украины, посвященной попытке его заказного убийства, сообщается на YouTube-канале ведомства.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, на министра Лещенко планировали совершить покушение группа лиц из-за якобы долгов политика. Один из заказчиков, по данный украинских правоохранительных органов, является гражданин Соединенных Штатов.

На брифинге Роман Лещенко заявил, что ничего не знал про готовящееся покушение, и что ему о нем рассказали журналисты, также присутствовавшие на пресс-конференции.

Рассказывая об этом, Лещенко говорил сбивчивым голосом и едва не расплакался.

В МВД Украины пояснили, что подозреваемые в организации покушения находятся в следственном изоляторе, в том числе гражданин США. Об этом в украинском МВД доложили в посольство Соединенных Штатов.

Ранее украинская спортсменка расплакалась из-за отсутствия тренера на Олимпиаде.

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