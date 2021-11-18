Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Адвокат заявил, что погибшего в Большом театре актера не пытались спасти 22:36
Норвежский лыжник об оскорблениях от россиян: называли астматиком-педофилом 22:35
В КПРФ рассказали о возможных наказаниях для Рашкина за убийство лося 22:24
В Греции ввели новые ограничения для непривитых 22:17
Дачников предупредили о возможных штрафах 22:16
Байден заявил, что США рассматривают идею дипломатического бойкота Игр в Пекине 22:11
Глава Минцифры Шадаев рассказал, как будут проверять QR-коды 22:04
Турецкий новостной портал утверждает, что Фетхуллах Гюлен был отравлен и скончался 21:59
Матыцин оценил шансы вернуть российским легкоатлетам флаг страны к 2022 году 21:55
Путин наградил главу МИД Венгрии Сиярто орденом Дружбы 21:53

Патрушев заявил, что новая встреча Путина и Байдена может пройти в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в этом году. Такое мнение в эфире Первого канала высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выразил надежду на то, что сроки новых контактов на высшем уровне между двумя государствами затягиваться не будут.

«Полагаю, что в этом [году]», — ответил секретарь Совбеза РФ на вопрос о возможных сроках новой встречи лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что до конца нынешнего года возможны контакты Путина и Байдена. Он отмечал, что это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой именно формат они выберут.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что главы России и Соединенных Штатов могут встретиться в начале 2022 года.

Первая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть