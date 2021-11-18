Патрушев заявил, что новая встреча Путина и Байдена может пройти в 2021 году

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в этом году. Такое мнение в эфире Первого канала высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выразил надежду на то, что сроки новых контактов на высшем уровне между двумя государствами затягиваться не будут.

«Полагаю, что в этом [году]», — ответил секретарь Совбеза РФ на вопрос о возможных сроках новой встречи лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что до конца нынешнего года возможны контакты Путина и Байдена. Он отмечал, что это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой именно формат они выберут.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что главы России и Соединенных Штатов могут встретиться в начале 2022 года.

Первая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.