Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тело майора полиции с огнестрельной раной нашли в Тверской области 20:59
Экс-канцлера Австрии Курца лишили депутатской неприкосновенности 20:58
Экс-тренер ЦСКА заявил, что не вернется в клуб при нынешнем руководстве 20:53
В Сургуте медсестра покончила с собой из-за издевательств начальницы и травли... 20:47
В рекламном ролике демократической партии США появился самолет... 20:44
Глава World Athletics оценил ситуацию с отстраненной Всероссийской федерацией легкой... 20:29
Мошенники выманили у Волочковой почти 2 млн рублей разговорами об инвестициях 20:25
Вирусологи оценили идею выдавать QR-коды по количеству антител 20:23
Школьная вакцинация помогла первокласснице спастись от отца-насильника 20:14
Министерство спорта нашло замену уволенной Машковой 20:10

Захарова обратилась к главам МИД Германии и Франции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление представителя МИД Германии о том, что ФРГ и Франция внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в «нормандском формате», но российская сторона отказалась присутствовать на этой встрече. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Россия хотела бы услышать конкретику по данным предложениям западных партнеров.

«Какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — заявила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Париж и Берлин не отвечают на предложение Москвы обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате.

До этого пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть