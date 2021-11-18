Захарова обратилась к главам МИД Германии и Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление представителя МИД Германии о том, что ФРГ и Франция внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в «нормандском формате», но российская сторона отказалась присутствовать на этой встрече. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Россия хотела бы услышать конкретику по данным предложениям западных партнеров.

«Какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — заявила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Париж и Берлин не отвечают на предложение Москвы обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате.

До этого пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с 2014 года. Его постоянными участниками являются Украина, Россия, Германия и Франция. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Последняя встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоялась в Париже 9 декабря 2019 года. После этого стороны на разных уровнях неоднократно обсуждали перспективы взаимодействия в данном формате.