В Кремле заявили о возможности контактов Путина и Байдена до конца года

До конца текущего года возможны контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он сообщил, что конкретных сроков пока еще нет.

«Когда будут контакты — пока понимания четкого нет. Нужно дождаться. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но, может быть, и позже», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики Путина и Байдена и какой именно формат они выберут.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что главы России и Соединенных Штатов могут встретиться в начале 2022 года.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.