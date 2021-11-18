Путин раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД России раскритиковал действия польских властей, применивших водометы и слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией, часть из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову — детей жалко. Маленькие дети там, но нет — поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом», — подчеркнул президент.

Российский лидер напомнил, что в 2014 году польское руководство говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению на Украине, и несколько лет спустя применяют их.

По его словам, западные державы используют миграционный кризис на польско-белорусской границе для давления на Минск.

«Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом [они] забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», — подчеркнул Путин.

Согласно данным пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, сейчас в стране находится в общей сложности около семи тысяч беженцев, около двух тысяч из которых располагаются в так называемом стихийном лагере на границе. Она подчеркивала, что это беженцы, которых «поляки пытались выкинуть за пределы страны после того, как они пересекли белорусско-польскую границу.

В последние недели на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов. Они пытаются пересечь границу и попасть в Евросоюз, для чего штурмуют ограждения, выставленные польскими властями. Мэрии немецких городов Мюнхена, Эрлангена и Нюрнберга согласились принять беженцев.