Родившаяся в СССР кандидатка на пост регулятора банков США оказалась воровкой

Уроженка СССР Сауле Омарова, которая стала кандидатурой президента США Джо Байдена на должность руководителя Управления валютного контроля американского Минфина, была задержана за кражу в магазине в 1995 году. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Минюст Висконсина.

Отмечается, что полиция задержала тогда 28-летнюю Омарову за кражу четырех пар обуви, двух флаконов одеколона, двух ремней и носков. Известно, что она призналась в содеянном и заплатила за вещи. Обвинения с Омаровой были сняты в 1996 году по программе штата для лиц, впервые совершивших преступление.

В Белом доме заявили, что знают об инциденте, так как экономист не скрывала этот факт при устройстве в Минфин.

Омарова — выпускница МГУ, сейчас она профессор Корнельского университета. 2 ноября Байден выдвинул на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США (OCC), под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что американская финансовая элита сплотилась против выдвижения Омаровой из-за ее радикальных левых взглядов.