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Песков рассказал подробности про запуск «Северного потока – 2»

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про сроки запуска газопровода «Северный поток – 2».

«Сейчас гадать по срокам это дело неблагодарное. Мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все формальности для того, чтобы это состоялось. Технологически все готово, дальше все зависит от сертификаций», — заявил Песков.

Ранее Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

По данным регулятора ФРГ, сертификация оператора Nord Stream 2 продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны. Для этого оператор газопровода должен подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

В настоящее время штаб-квартира газового оператора находится в швейцарском городе Цуге. Для управления частью трубопровода, которая находится на территории Германии, необходимо основать дочернюю компанию в Германии.

Предполагается, что «дочка» Nord Stream 2 будет владельцем и оператором немецкой части газопровода.

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