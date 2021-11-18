В Польше заявили, что миграционный кризис отвлекает внимание от «атак» России на Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Москва якобы готовит в отношении Украины. Об этом сообщает Bild.

Он подчеркнул, что не следует исключать никаких вариантов развития событий.

«Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые (президент России Владимир) Путин готовит на Украине», — подчеркнул Моравецкий.

Он выразил надежду на то, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша проводит консультации с Литвой и Латвией по вопросу созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Он подчеркнул, что данное решение предусматривает совместные консультации при угрозе безопасности одного из государств альянса.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.