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Меркель выразила полную солидарность с польским премьером по теме беженцев

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию с беженцами на восточных границах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта.

Он отметил, что стороны договорились согласовывать свои действия в условиях «вселяющей беспокойство ситуации» на внешних границах ЕС.

«Канцлер указала на полную солидарность с Польшей», — сказано в сообщении.

Ранее Меркель провела очередные телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Политики затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Разговор Лукашенко и Меркель длился порядка 50 минут. Стороны договорились продолжить контакты для разрешения ситуации.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация на границе обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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