Джонсон заявил, что Москве следует избегать «авантюрных» шагов в отношении Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство России совершит серьезнейшую ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, это будет очень трагическая ошибка для Кремля полагать, что возможно что-либо получить за счет своего военно-политического авантюризма», — отметил Джонсон во время общения с британскими парламентариями.

Таким образом, он ответил на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Великобритания Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

Джонсон подчеркнул, что речь идет о двух разных вещах: так, Польша является членом Североатлантического альянса и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина - нет. При этом не существует никакого плана действий для вступления украинской стороны в НАТО.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Европе придется сделать выбор между российскими углеводородами и поддержкой Украины.

При этом он подчеркнул, что поддержка Киева не значит, что Великобритания и Европейский союз намерены противостоять России или стратегически дестабилизировать ее.