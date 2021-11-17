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МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами для прекращения спекуляций о РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский МИД опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой французского и немецкого МИДов Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы прекратить спекуляции на тему роли России во внутриукраинском конфликте, сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

В МИДе отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Для предотвращения дальнейших спекуляций на эту тему МИД придал гласности первоисточники и опубликовал дипломатическую переписку Лаврова с его немецким и французским коллегами.

В ней Лавров, в частности, заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям Донбасса.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Кризис на Украине
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