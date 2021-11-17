Захарова заявила, что дипсобственность России в США «фактически захвачена»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица Соединенных Штатов предлагают российской стороне продать ее дипломатическую собственность, находящуюся на территории США. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, трансляция которого проводилась на YouTube-канале RT.

Захарова подчеркнула, что с 29 декабря 2016 года американские власти захватили шесть дипломатических объектов, которые принадлежат России на правах собственности и были зарегистрированы в Госдепартаменте США.

«Несмотря на иммунитет, несмотря на статус собственности они были подвергнуты незаконным обыскам. На данный момент эта недвижимость фактически захвачена», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Госдеп продолжает упорно отказывать в допуске на территорию российской дипсобственности дипломатам и эксплуатационным бригадам. При этом официальные лица США предлагали продать дипломатические объекты, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Это (происходило) неоднократно. Когда российское посольство в Вашингтоне возобновляет переговоры и обсуждение темы о необходимости вернуть всю собственность владельцам, они слышат в ответ что американская сторона рекомендует эту собственность продать», — заявила Захарова.

Ранее Захарова рассказала о том, как сотрудники Госдепаратмента США обыскали дипсобственность России, назвав сам способ «адским».