Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Роспотребнадзоре заявили, что всех переболевших COVID-19 необходимо привить от... 19:01
Губерниев назвал дураками перевернувших российский флаг украинских фанатов 18:59
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от... 18:56
Мосгорсуд признал законным решение об экспресс-тестировании в школах 18:52
В Воронеже построили Cybertruck быстрее Илона Маска 18:51
Попова прокомментировала выдачу QR-кодов людям с антителами к коронавирусу 18:49
Истребитель Британии F-35 упал в Средиземное море 18:47
Всероссийская федерация легкой атлетики отреагировала на продление санкций 18:42
В Чехии решили ввести локдаун для непривитых и не болевших COVID-19 18:39
В ЛНР заявили о пытках захваченного ВСУ милиционера 18:34

Захарова заявила, что дипсобственность России в США «фактически захвачена»

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица Соединенных Штатов предлагают российской стороне продать ее дипломатическую собственность, находящуюся на территории США. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, трансляция которого проводилась на YouTube-канале RT.

Захарова подчеркнула, что с 29 декабря 2016 года американские власти захватили шесть дипломатических объектов, которые принадлежат России на правах собственности и были зарегистрированы в Госдепартаменте США.

«Несмотря на иммунитет, несмотря на статус собственности они были подвергнуты незаконным обыскам. На данный момент эта недвижимость фактически захвачена», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Госдеп продолжает упорно отказывать в допуске на территорию российской дипсобственности дипломатам и эксплуатационным бригадам. При этом официальные лица США предлагали продать дипломатические объекты, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Это (происходило) неоднократно. Когда российское посольство в Вашингтоне возобновляет переговоры и обсуждение темы о необходимости вернуть всю собственность владельцам, они слышат в ответ что американская сторона рекомендует эту собственность продать», — заявила Захарова.

Ранее Захарова рассказала о том, как сотрудники Госдепаратмента США обыскали дипсобственность России, назвав сам способ «адским».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть