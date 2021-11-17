В Госдуму внесли представление о лишении Рашкина неприкосновенности

В Государственную думу поступило представление Генпрокуратуры России о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Володин также заявил, что Совет Думы в среду рассмотрел данное представление. По его словам, парламентарии могут обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с Рашкина на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Ранее депутат направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором заявил, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле.

В конце октября Рашкина задержали с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Парламентарий рассказал, что они с приятелем нашли тушу в лесу и решили ее забрать с собой. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, однако решил присвоить находку.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что Рашкина могли подставить.