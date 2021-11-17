Львовский облсовет призвал Зеленского готовиться к войне с Россией

Депутаты Львовского облсовета на заседании 16 ноября приняли обращение к украинскому правительству и президенту, в котором призвали развернуть силы территориальной обороны и запустить подготовку к национальному сопротивлению на фоне нарастающей угрозы со стороны России, сообщает «Зеркало недели».

По данным издания, в поддержку этой идеи проголосовали 55 депутатов.

В обращении призвали всех причастных выполнять требования украинского закона «Об основах национального сопротивления» «безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению».

Депутаты обратились, в частности, к кабинету министров страны, министерству обороны и главнокомандующему Вооруженными силами Украины, а также к местным администрациям и советам.

Кроме того, в облсовете попросили руководство государства увеличить в 2022 году расходы на армию.

«Именно такие действия, а не намерения заглянуть в глаза [президенту России Владимиру] Путину ожидает сегодня от верховного главнокомандующего все украинское общество», — отметили депутаты облсовета.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко говорил, что Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.