Кандидат в президенты Филиппин боксер Пакьяо пообещал посадить бывших союзников в случае победы

Бывший чемпион по боксу, сенатор и кандидат в президенты Филиппин Мэнни Пакьяо пообещал добиваться обвинений в коррупции против некоторых из своих бывших политических союзников в правительстве действующего президента Родриго Дутерте, если победит на выборах в следующем году. Об этом он сказал в интервью CNN.

По его словам, он намерен провести расследование в отношении некоторых членов уходящей администрации Дутерте.

«Все эти коррумпированные чиновники должны быть заключены в тюрьму», — сказал он.

Пакьяо назвал это единственным способом добиться экономического роста в стране. Он назвал коррупцию «раком страны, препятствием развитию».

Пакьяо надеется сменить Дутерте по итогам выборов в Филиппинах 9 мая 2022 года. Официальная кампания начнется не раньше февраля.

«Я не боюсь. Это моя борьба за развитие нашей страны, за то, чтобы бросить в тюрьму тех, кто постоянно крадет у Филиппин ее богатства. Я хочу, чтобы их посадили в тюрьму», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за пост президента Филиппин будут бороться сын диктатора, актер и боец ММА.