Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Группа мигрантов попыталась прорваться через польско-белорусскую границу 09:47
Microsoft ускоряет переход на Windows 11 09:43
«Автодор» отказался использовать заключенных на строительстве трассы... 09:40
Слуцкая оценила ситуацию с высокими заработками спортсменов по сравнению... 09:40
Минздрав рассказал о состоянии 13 человек, отравившихся метанолом в Казани 09:39
Обломки советского спутника, уничтоженного российской ракетой, увидели с Земли 09:36
Овечкин впервые в сезоне завершил матч с показателем полезности »-2» 09:29
Ученые: бабушки любят внуков больше, чем собственных детей 09:27
Кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера России 09:25
В Петербурге служебной собаке удалось найти пропавшего ребенка-инвалида 09:15

В квартире задержанного по подозрению в педофилии депутата от КПРФ Самсонова идут обыски

В Приморье задержан депутат регионального заксобрания от КПРФ Артем Самсонов, в его квартире проходят обыски. Об этом рассказал депутат Владимир Беспалов, передает РИА «Новости».

«Я получил несколько сообщений в WhatsApp, он утверждает, что задержали, утверждает, что ведут на обыск», — сообщил Беспалов.

По его словам, пока не известно, по какой статье задержан парламентарий. В региональном следственном управлении Следственного комитета России не стали комментировать произошедшее.

В приморских СМИ появилось видео, на которых правоохранители заходят в квартиру с Самсоновым. При этом в подъезде у депутата собрались несколько его коллег и журналистов, в том числе первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев, уточняет РИА «Новости».

«Документы никакие не предъявляли. Подъехал адвокат. Жену (Самсонова) в квартиру не пустили, забрали его самого. Зашли внутрь люди с нашивками СОБР. Статус его непонятен. Правоохранители не комментируют», — поделился Долгачев.

Чиновник выразил мнение, что обыски могли быть начаты из-за сообщения одной женщины, которая писала, в том числе ему самому, о развратных действиях со стороны Артема Самсонова.

По данным PRIMPRESS, приморского парламентария подозревают в педофилии.

Ранее сообщалось, что в Госдуму может поступить представление генерального прокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть