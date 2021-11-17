В квартире задержанного по подозрению в педофилии депутата от КПРФ Самсонова идут обыски

В Приморье задержан депутат регионального заксобрания от КПРФ Артем Самсонов, в его квартире проходят обыски. Об этом рассказал депутат Владимир Беспалов, передает РИА «Новости».

«Я получил несколько сообщений в WhatsApp, он утверждает, что задержали, утверждает, что ведут на обыск», — сообщил Беспалов.

По его словам, пока не известно, по какой статье задержан парламентарий. В региональном следственном управлении Следственного комитета России не стали комментировать произошедшее.

В приморских СМИ появилось видео, на которых правоохранители заходят в квартиру с Самсоновым. При этом в подъезде у депутата собрались несколько его коллег и журналистов, в том числе первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев, уточняет РИА «Новости».

«Документы никакие не предъявляли. Подъехал адвокат. Жену (Самсонова) в квартиру не пустили, забрали его самого. Зашли внутрь люди с нашивками СОБР. Статус его непонятен. Правоохранители не комментируют», — поделился Долгачев.

Чиновник выразил мнение, что обыски могли быть начаты из-за сообщения одной женщины, которая писала, в том числе ему самому, о развратных действиях со стороны Артема Самсонова.

По данным PRIMPRESS, приморского парламентария подозревают в педофилии.

Ранее сообщалось, что в Госдуму может поступить представление генерального прокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.