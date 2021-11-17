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Байден прокомментировал информацию о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов, отправит ли Вашингтон свою делегацию на Олимпийские Игры в Пекин. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу президента США.

«Я — делегация», — сказал Байден, не уточнив смысл своего заявления.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что Байден и другие официальные лица правительства США намерены бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

По информации издания, дипломатический бойкот станет ответом на нарушения прав человека китайским правительством. Ожидается, что решение об отказе от визита на Игры будет принято главой государства до конца ноября.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс отказался комментировать информацию о возможном бойкоте.

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