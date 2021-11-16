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Прокуратура Польши расследует нападение мигрантов на полицию на границе с Белоруссией

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Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик заявил, что прокуратура страны расследует нападение мигрантов на сотрудников полиции во время штурма на польско-белорусской границе. Об этом он сообщил телеканалу «Polsat».

По его словам, полиция обследует место происшествия и собирает вещественные доказательства, в том числе предметы, которые мигранты бросали в полицейских.

Ранее семеро польских полицейских получили ранения при столкновениях с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщает в Twitter польская полиция. По информации ведомства, во время нападения на пограничном пункте Брузги-Кузница двоих польских полицейских, одной из которых была женщина, госпитализировали с травмами головы, у еще пятерых — ранения рук и ног.

Мигранты бросали в польских силовиков камни, металлические трубы, палки и дымовые шашки. Правоохранителям пришлось применить против нападавших водометы.

До этого на пункте «Брузги» на белорусско-польской границе произошла давка, мигранты сломали часть ограждения с белорусской стороны. Польша усилила охрану границы.

Ситуация на белорусско-польской границе накалилась после того, как 8 ноября к границе подошли около 3 тыс. нелегалов, стремящихся попасть в Европу. Польские пограничники не пропускают их, беженцы пытаются прорвать заграждения.

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