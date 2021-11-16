Погранслужба Польши пригрозила оружием в случае обострения ситуации с мигрантами

Польша не желает применять боевое оружие на границе с Белоруссией, но сделает это в случае необходимости. Об этом заявила пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Михальская, сообщает ТАСС.

«Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия. Но я подчеркиваю, что мы будем стараться этого оружия не использовать, особенно учитывая, что мы имеем дело с противоположной стороны с мигрантами. Мы не хотим его использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться», — отметила официальный представитель ведомства.

Ранее стало известно, что в результате столкновения с мигрантами серьезно пострадал польский полицейский, у него произошел перелом костей черепа.

В министерстве обороны Польши заявляли, что мигранты бросают шумовые гранаты в польских солдат

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался летом текущего года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов. К этому привело очередное обострение отношений с государствами Запада. Ситуация ухудшилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.