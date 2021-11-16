Лавров назвал лживыми утверждения Литвы о «причастности» России к миграционному кризису

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о предполагаемой причастности Москвы к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом сообщает ТАСС.

«При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: «За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «Россия тем или иным образом связана» с ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом, по его словам, свидетельствует «многое», в частности то, что нелегальные мигранты из Ирака «приезжают через Москву» и направляются в Минск.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался летом этого года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов из-за очередного обострения отношений с государствами Запада. Ситуация ухудшилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.