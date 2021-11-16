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Кулеба обвинил Россию в миграционном кризисе и ситуации с «Северным потоком — 2»

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Francisco Seco/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в причастности к ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» и миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

«Северный поток — 2» для нас — это вопрос безопасности. Мы думаем, что использование мигрантов против Белоруссии, ситуация вокруг «Северного потока — 2», кампании по дезинформации, наращивание Россией военной мощи — все это части более широкой картины. Россия замешана во всех этих ситуациях», — заявил Кулеба.

Министр также отметил, что «простое выражение озабоченности не убедит и не заставит Россию вести себя менее агрессивно». Кулеба выразил надежду, что союзники Украины начнут работу над мерами по «сдерживанию» России, чтобы не допустить военных действий.

Ранее в Bloomberg появилось сообщение, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими такие заявления.

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