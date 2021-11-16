WPolityce: Путин хочет исключить Польшу и Прибалтику из решения кризиса с мигрантами

По мнению политолога Марека Будзиша, который проанализировал для польской газеты wPolityce интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия 1», Россия планирует исключить участие Польши, Литвы и Латвии в решении кризиса с мигрантами на границе.

«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона, Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения не выступают ведущими игроками», — пишет автор.

Он указывает на сходство между предполагаемым «планом Путина» по урегулированию ситуации с Минскими соглашениями по Донбассу. В этом автор видит ущемление интересов Польши, Литвы и Латвии, так как предполагает, что Россия будет взаимодействовать только с Францией и Германией, как с ключевыми политическими силами Евросоюза.

Финальной целью «плана Путина», по мнению автора, является переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и, таким образом, легитимизация западными странами его власти. Автор утверждает, что Россия и Белоруссия готовы продолжать накалять политический кризис, но вряд ли допустят начало вооруженного конфликта.

Ранее в Польше исключили вооруженный конфликт на границе с Белоруссией.