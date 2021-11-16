Иранский вертолет чуть не врезался в американский боевой корабль

Вертолет ВМС Ирана опасно приблизился к многоцелевому десантному кораблю ВМС США «Эссескс». Инцидент произошел в Оманском заливе, сообщает NTD.com

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, расстояние между воздушным судном и кораблем составило всего 20 метров, при этом высота не превышала трех.

«Когда ваши боевые машины летают таким образом, вы определенно рискуете получить конфликт. Этот эпизод закончился мирно, но он не был безопасным и профессиональным», — заявил Кирби.

По его словам, на Тегеран необходимо оказать давление, чтобы иранские военные больше так близко не приближались к американским кораблям. При этом Кирби заявил, что сами американцы собираются «летать, плавать и работать там, где это разрешено международным правом».

Ранее в Персидском заливе патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов для трех кораблей, предположительно принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Выстрелы последовали после того, как три корабля пошли на сближение с судном ВМС США.