Захарова оценила реакцию главы МИД Украины на указ Путина о помощи Донбассу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что указ российского президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса не соответствует Минским соглашениям.

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата», — написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит Минским соглашениям. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии.

15 ноября российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Принятая мера направлена на повышение уровня жизни местных жителей.