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В Госдепе считают, что говорить о более стабильных отношениях с Россией пока рано

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Leonhard Foeger/Reuters

Соединенные Штаты считают, что отношения с Россией пока не стали более стабильными и предсказуемыми. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем, я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», — сказал представитель госдепа.

По его словам, США надеются на то, что смогут выстроить такие отношения с Россией, но надежда «не является стратегией США».

Ранее в российском МИДе заявили, что в последнее время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО стали агрессивнее нападать на Россию.

По словам заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация на Украине и в регионе Черного моря становится все более рискованной, и Вашингтон не желает слышать позицию Москвы по этим вопросам. Дипломат подчеркивал, что в регионе «копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации».

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Отношения России и США
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