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Глава МИД Украины заявил, что указ Путина по Донбассу противоречит Минским соглашениям

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Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит Минским соглашениям. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии. Трансляция велась на странице украинского МИД в Facebook.

«Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Документ облегчит поступление товаров из этих регионов на российский рынок. Как объясняют власти, это должно повысить уровень жизни местных жителей, чье положение ухудшилось из-за экономической блокады со стороны Украины и пандемии.

Также глава государства поручил правительству в месячный срок принять меры для допуска на российский рынок товаров из самопровозглашенных республик Донбасса.

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