В ЛНР оценили указ Путина по Донбассу

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что указ президента России Владимира Путина по Донбассу «вдохнет жизнь в экономические процессы» региона и тем самым сорвет планы Киева.

«Ждем ожесточенного визга и криков из Киева, что Россия украла Донбасс, точнее вытаскивает его из экономической удавки любезно наброшенной Киевом нам на шею. Для Киева это слом планов экономического удушения Донбасса», — написал представитель ЛНР.

Он напомнил, что документ позволит местным предприятиям работать наравне с российскими, снимая «серьезные ограничения, которые не позволяли двигаться в сторону восстановления экономики региона. Политик подчеркнул, что этот шаг «трудно переоценить».

Российский президент подписал указ, в котором поручил правительству в течение месяца принять шаги для допуска на российский рынок товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Мера введена «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах».

Также он велел оказать гуманитарную поддержку населению некоторых районов самопровозглашенных республик. Решение было принято для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, оказания помощи населению самопровозглашенных республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.