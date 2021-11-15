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В МИД Азербайджана опровергли заявление Еревана о вторжении в Армению

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Depositphotos

Руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева опровергла заявления Еревана о вторжении азербайджанских войск на армянскую территорию, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что азербайджанская сторона принимает меры «в ответ на недавние провокации Армении» и что азербайджанские военнослужащие «выполняют служебные обязанности на суверенной территории» своей страны.

«Основная ответственность за сложившуюся напряженность ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении», — заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Таким образом она прокомментировала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который выступил с утверждением о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении.

Ранее «Газета.Ru» передавала заявление депутата Национального собрания Азербайджана от правящей партии Айдына Мирзазаде о том, что новой войны с Арменией из-за действий Баку не будет. В случае же попытки Еревана взять реванш парламентарий пригрозил отпором еще сильнее, чем в ходе последней войны.

В ноябре прошлого года Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали совместное соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Москва направила в регион своих миротворцев. В результате Баку вернул под свой контроль территории, утерянные в начале 1990-х годов. В соответствии с соглашением Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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