Президент Литвы заявил о причастности Москвы к притоку мигрантов в Белоруссию

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что мигранты начинают прилетать в Белоруссию через Москву. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter президента.

Он подчеркнул, что «Россия тем или иным образом связана» с ситуацией на границе. Об этом, по его словам, говорит «многое», в частности то, что мигранты из Ирака «приезжают через Москву» и направляются в Минск.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия контролирует кризис между Белоруссией и Евросоюзом.

Латвия, Литва и Эстония опубликовали совместное заявление, в котором осудили действия «режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко и выразили поддержку «действиям, предпринимаемым Республикой Польша для защиты внешней границы Европейского Союза». Кроме того, страны Прибалтики заявили, что солидарны с союзниками по НАТО, которые «сохраняют бдительность и стремятся предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации» на белорусско-польской границе и «возможные провокации со стороны белорусского режима».

В Варшаве также призвали исключить Россию из международных организаций из-за миграционного кризиса.