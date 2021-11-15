Столтенберг назвал три очага напряженности в Европе, беспокоящих НАТО

В НАТО обеспокоены ситуацией в нескольких регионах, в частности — на польско-белорусской границе и около Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, сообщает «Интерфакс».

«Мы осуждаем использование режимом Лукашенко в своих целях оказавшихся в уязвимом положении иммигрантов. Мы, конечно же, серьезно обеспокоены этой ситуацией, и мы тщательно следим за ней. Мы также тщательно следим и за тем, что происходит на Украине и близ нее. Эти события происходят одновременно. Мы также видим напряженность, которая увеличивается в некоторых частях Западных Балкан», — объявил Столтенберг.

Он подчеркнул необходимость НАТО внимательнее следить за большим количеством одновременно происходящих событий.

Столтенберг воздержался от комментариев по информации СМИ о ВС России, предположительно находящейся у границ Украины.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия контролирует кризис между Белоруссией и Евросоюзом, а также может установить постоянное военное присутствие на территории страны.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.