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В Литве оценили роль России в миграционном кризисе на польско-белорусской границе

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Irek Dorozanski/DWOT/Reuters

Россия контролирует кризис между Белоруссией и Евросоюзом, а также может установить постоянное военное присутствие на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе беседы с журналистами.

«Я совершенно согласен с тем, что господин Путин управляет этим кризисом совместно с Лукашенко. В политическом плане, конечно. У меня вызывают беспокойство сообщения некоторых СМИ о том, что Путин является решением проблемы. Я ни при каких обстоятельствах не смог бы считать его выходом из кризиса, Путин — часть проблемы», — отметил министр.

Он отметил, что Литва ранее уже предупреждала ЕС о вероятности такого кризиса. При этом, нельзя, по мнению Ландсбергиса, исключать того факта, что Россия установит постоянное военное присутствие на территории Белоруссии.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Москве с просьбой повлиять на Минск по вопросу, связанному с притоком беженцев в Европу.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.

Также в Варшаве призвали исключить Россию из международных организаций из-за миграционного кризиса.

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