Генсек НАТО не ответил на вопрос о реакции альянса в случае нападения Китая на Тайвань

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO ушел от ответа на вопрос о реакции блока на возможное нападение Китая на Тайвань. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если бы я начал отвечать на все ваши гипотетические вопросы, я бы только усилил напряженность, которую мы наблюдаем в этом регионе», — сказал он.

Телеканал отметает, что у Североатлантического альянса нет никаких обязательств перед Тайванем, тем не менее «его судьба связана с противостоянием США и Запада амбициям Китая». HBO добавляет, что Столтенберг укрепил позиции НАТО, в том числе в Азии.

В том же интервью Столтенберг заявил, что страны-участницы НАТО пока не пришли к единому мнению относительно вступления в организацию Украины. Он отметил, что отношения Киева с альянсом укрепляются, но подчеркнул, что речь не идет о выполнении пятой статьи устава организации, в которой говорится о коллективной обороне.