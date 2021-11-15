Генсек НАТО заявил, что альянс готов к любому развитию событий на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO прокомментировал информацию в СМИ о стягивании российских вооруженных сил на границу с Украиной.

«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию ВС России, именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

11 ноября агентство Bloomberg сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

До этого американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.