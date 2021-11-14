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Слуцкий назвал цинизмом решение США скрыть информацию об авиаударах в Сирии

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Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение американских военных нанести авиаудары по сирийским гражданам, где могли оказаться десятки мирных жителей, цинично. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков - вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями», — написал Слуцкий.

Он также подчеркнул, это не первый похожий случай, а мирные жители часто становятся «разменной монетой и «сопутствующим ущербом» в ходе применения США авиации в Афганистане, Ираке и теперь в Сирии.

По словам Слуцкого, со стороны мирового сообщества и американских политиков не было резкой реакции на вскрывшийся инцидент.

Ранее газета New York Times сообщила, что авиаудар американского штурмовика F-15E унес жизни около 70 мирных жителей в Сирии в 2019 году, большей частью — женщин и детей. Однако США никогда публично не признали случившееся.

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