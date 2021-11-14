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Украине предрекли «новое дно» из-за энергетического кризиса

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РИА «Новости»

Глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что страну ждет «новое дно» из-за экономического кризиса. Об этом сообщает украинское издание «Главред».

По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для Украины. Всему виной уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.

В данный момент на складах 542 тыс. тонн угля, а должно быть не менее трех млн тонн, подчеркнул Гончаров. Он добавил, что украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем отказывается признавать свои ошибки, демонстрируя «напускной оптимизм».

Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период страна может закупать топливо в Словакии.

Он добавил, что импортировать топливо можно из Словакии. Немчинов подчеркнул, что украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.

По мнению замминистра, прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около $1 тыс.) за тысячу кубометров.

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