Путин призвал российских либералов не уподобляться лакеям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление российских либералов копировать зарубежные образцы не является истинным либерализмом. Об этом лидер страны рассказал в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет. Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант», — подчеркнул Путин.

Путин также уверен, что если российские либералы действительно хотят добра своему государству и не станут уподобляться «лакеям», то они с легкостью найдут общий язык и с так называемыми почвенниками и славянофилами.

«В этой связи, напомню, Достоевский сказал, что наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги. Но это не истинный либерализм. Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели», — подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину «очень близки» идеи либерализма. При этом он отметил, что «либерализм либерализму рознь» и он не может быть универсальным, «поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства».