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Лондон обвинил Москву в причастности к кризису с мигрантами

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Kerstin Joensson/AP

Россия несет ответственность за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, сообщает газета Daily Express.

«Россия несет здесь явную ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог», — считает Трасс.

По ее словам, кризис «спланировал» президент Белоруссии Александр Лукашенко, «чтобы отвлечь внимание от череды отвратительных действий и нарушений прав человека», которые якобы совершаются в стране.

«Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого постыдного искусственного кризиса с мигрантами, но и с другими странами Вышеградской четверки - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой - и нашими друзьями в Прибалтике и Украине», — подчеркнула министр.

Ранее группа мигрантов повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и прорвалась на территорию Польши.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания, а также Албания и Соединенные Штаты выступили с совместным заявлением в Совете Безопасности ООН, в котором призвали к международной реакции на действия Минска, обвинив ее в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах и на границе Евросоюза.

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Проблемы с мигрантами
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