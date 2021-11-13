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В Госдуме отреагировали на статью WSJ о российском «компромате» на США

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Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал опубликованную в Wall Street Journal статью, в которой говорится о том, что Москва якобы располагает компроматом на Вашингтон. Его слова приводит РИА «Новости».

«Такие заявления — это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное. И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны», — сказал Чепа.

Он назвал подобные высказывания «крайне зыбкими и опасными» и отметил, что российская сторона иначе выстраивает отношения с Соединенными Штатами — «мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться».

Ранее Обозреватель газеты WSJ Холман Дженкинс-младший написал, что Россия располагает «опасным компроматом» на США, который может навредить американской политической элите.

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