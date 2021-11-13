Захарова заявила о продолжении работы НАТО и ЕС с «Новичком»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО и Евросоюза, обвиняя Москву в сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР, продолжают работу в лабораториях с веществами из группы «Новичок», передает ТАСС.

По ее словам, Германия, Франция и Швеция продолжают отказываться от взаимодействия с РФ по ситуации с Алексеем Навальным.

«Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза», — отметила Захарова.

По ее словам, в США зарегистрировано около 140 патентов, которые связаны с боевым применением «Новичка» и защитой от них.

Также дипломат рассказала, что в последнее время Соединенные Штаты стали активнее продвигать в медиапространстве и на международных площадках темы своей якобы приверженности выполнению обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Навального госпитализировали в немецкую клинику. Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.