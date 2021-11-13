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Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия непричастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала »Россия 24».

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — сказал российский лидер.

По словам Путина, миграционные кризисы были созданы самими странами Запада.

Ранее в МИД РФ назвали абсурдными обвинения Москвы на фоне ситуации на границе Белоруссии и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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