В Раде заявили, что нашли цитату Гитлера в учебнике для украинских студентов

Депутат Верховной рады Инна Совсун на своей странице в Facebook заявила, что нашла учебное пособие для украинских вузов, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера.

Депутат уточнила, что речь идет о пособии «Деловая карьера» , которое «разразилось» сексизмом и мизогинией. Последняя в одном из случаев, по словам депутата, обосновывается цитатой Гитлepa.

«Низкое качество учебников — одна из образовательных тем, которая чаще всего привлекает внимание СМИ и широкой общественности. Школьные учебники в основном, однако, к сожалению, в высших учебных заведениях тоже есть примеры, от которых глаза на лбу», — пишет депутат.

Совсун заявила, что нашла как минимум четыре вуза, которые могли использовать этот учебник. Депутат обратилась в учебные заведения и попросила прокомментировать, считают ли они приемлемым использование вышеупомянутого пособия.

Ранее стало известно, что на Украине детскую спортивную команду назвали в честь Гитлера. Экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины возмутился тем, что «никого это не смущает».