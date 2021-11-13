Пушков раскритиковал заявление Климкина об «угрозе» Украине из-за мигрантов

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является «спланированной операцией» России и Белоруссии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-беларусской границы, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: «Украина окружена!» Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах», — заявил Пушков.

Ранее Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы устроили «спецоперацию» в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

Он предположил, что поток мигрантов скоро направится на Украину после того, как Польша и Литва усилят меры по защиты границы. Климкин подчеркнул, что Украина «наполовину окружена», что является «последовательной системной работой по тотальной дестабилизации» страны.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.