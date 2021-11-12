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Партии Германии разошлись во мнениях по поводу России

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Reuters

Немецкие социал-демократы и партия «Союз90/Зеленые» не сошлись в формулировках проекта коалиционного соглашения по отношениям с Россией, сообщает издание Spiegel.

Издание приводит проект коалиционного соглашения СДПГ, партии «Зеленых» и Свободной демократической партии, которые ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В документе, который еще согласовывается, наибольшее противоречие у «Зеленых» и социал-демократов вызвало положение по России. Социал-демократы потребовали включить положение «Мы всерьез относимся к обоснованным интересам России и в то же время уважаем интересы наших европейских соседей» потребовали

При этом в документе содержится критика российских властей. В частности, указывается на «обширное ограничение гражданских и демократических свобод». Между тем от российского правительства партии ожидают обеспечения для гражданского общества России «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами».

Кроме того, уточняет издание, среди других ключевых положений документа является готовность к закупкам боевых беспилотников, которые могут применяться для защиты солдат при соблюдении международного права, и исключается возможность использования беспилотников для внесудебных убийств.

Ранее эксперты рассказали, какое будущее ждет Россию при правительстве Германии без канцлера Ангелы Меркель.

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