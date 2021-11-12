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Псаки на выходе из карантина затосковала по тапочкам

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Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проводит первый брифинг по возвращении из карантина после коронавируса. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter Белого дома.

Псаки призналась, что рада вернуться к работе.

«Здорово вернуться к вам, и хотя я давний ненавистник каблуков, я действительно скучаю по своим тапочкам, с чем, я уверена, некоторые женщины в этой комнате согласятся», — поделилась она.

О том, что Псаки заразилась коронавирусом, сообщалось в начале ноября. Как сообщила американская журналистка Ксения Павлович, Псаки не сопровождала президента США Джо Байдена в поездке в Европу, потому что у ее родных обнаружили коронавирус. Сама Псаки заявила, что осталась «из-за чрезмерной осторожности».

Она рассказала, что находилась на карантине и сдавала тесты, результаты которых были отрицательными. Однако 31 октября ее тест дал положительный результат. Псаки сказала, что у нее были «легкие симптомы», в первую очередь усталость, и отметила, что благодарна за вакцину от коронавируса и «ее влияние» на ее безопасность и безопасность ее родных.

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