Лавров назвал глупостью возможное введение санкций против «Аэрофлота»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал сообщение о якобы планируемом в Евросоюзе введении санкций в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» из-за перевозки мигрантов. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

«Я думаю, Россия должна реагировать просто — надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про «Аэрофлот» даже речи не заходило. Все понимают, что это глупость», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что «не составляет никакого труда» сопоставить обвинения против «Аэрофлота» с находящейся в открытом доступе информацией о рейсах авиаперевозчика. Однако, по его словам, никто не пытается разобраться в сложившейся ситуации.

Министр добавил, что на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» санкции в отношении Аэрофлоте не обсуждались.

Ранее Лавров опроверг заявление польских властей о причастности «Аэрофлота» к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.